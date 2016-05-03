أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية: مليون مواطن زاروا مصيف جمصة خلال شم النسيم

Google+ Print
محافظ الدقهلية: مليون مواطن زاروا مصيف جمصة خلال شم النسيم محافظ الدقهلية: مليون مواطن زاروا مصيف جمصة خلال شم النسيم
أعلن المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أن مصيف جمصة استقبل خلال احتفالات شم النسيم، ما يفوق المليون مواطن من الرواد والمصطافين من أبناء الدقهلية والمحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ - فى بيان له - أنه سبق وقد وجه لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمصيف، استعدادا للاحتفالات فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، عملا على راحة المواطنين والرواد المصطافين، حيث تم تدعيم المدينة بالقوات اللازمة لتأمينها.

وتابع: تم فتح وتجهيز دورات المياه على الشاطئ وصيانة ودهانات 34 دورة مياه رجالى وحريمى، كما تم تشغيل 35 "دش" رباعى التصرف، وتم رفع الحالة القصوى فى مجال النظافة، حيث تم تقسيم المدينة إلى قسمين وتم التركيز على كافة أنحاء المدينة والشوارع الرئيسية.


>محافظ الدقهلية يحيل العاملين بالوحدة المحلية بديسط للنيابة العامة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365