محافظ الدقهلية: مليون مواطن زاروا مصيف جمصة خلال شم النسيم

أعلن المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية أن مصيف جمصة استقبل خلال احتفالات شم النسيم، ما يفوق المليون مواطن من الرواد والمصطافين من أبناء الدقهلية والمحافظات الأخرى.

وأوضح المحافظ - فى بيان له - أنه سبق وقد وجه لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمصيف، استعدادا للاحتفالات فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، عملا على راحة المواطنين والرواد المصطافين، حيث تم تدعيم المدينة بالقوات اللازمة لتأمينها.

وتابع: تم فتح وتجهيز دورات المياه على الشاطئ وصيانة ودهانات 34 دورة مياه رجالى وحريمى، كما تم تشغيل 35 "دش" رباعى التصرف، وتم رفع الحالة القصوى فى مجال النظافة، حيث تم تقسيم المدينة إلى قسمين وتم التركيز على كافة أنحاء المدينة والشوارع الرئيسية.

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