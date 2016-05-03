القبض على إرهابيين إفريقيين حاولا اختراق الحدود الجزائرية

أوقفت قوات الجيش االجزائري مساء اليوم الثلاثاء منطقة عين قزام بولاية تمنراست الجنوبية إثنين من الإرهابيين من جنسيتين إفريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن درجة نارية .

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل يقظة قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود أوقفت قوة وإثر كمين تم نصبه فى منطقة قرب عين قزام (الناحية العسكرية السادسة) ، اثنين من الإرهابيين الافارقة كانا بصدد اختراق الحدودنا الجزائرية على متن دراجة نارية وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة .

أ ش أ