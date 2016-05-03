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حبس فلاح 4 أيام لاتهامه بقتل مدرس بسبب”دجاجة”بالفيوم

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حبس فلاح 4 أيام لاتهامه بقتل مدرس بسبب”دجاجة”بالفيوم حبس فلاح 4 أيام لاتهامه بقتل مدرس بسبب”دجاجة”بالفيوم

امرت نيابة أبشواى اليوم بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار محمد الخولى المحامى العام حبس قاتل ابن خاله 4 أيام على ذمة التحقيق

تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخليه  مدير امن الفيوم اخطار من طوارئ مستشفى الفيوم العام بوصول “مصطفى .أ .ع . 37سنه ” يعمل مدرس قرية مناشي الخطيب  وذلك اثر أصابته  بجرح قطعى بالرأس ناتج عن اله حاده”ساطور” ولقى انفاسه قبل وصوله للمستشفى وأصابة “محمد .خ . م .65 سنه ” على المعاش قرية  مناشي الخطيب التابعه لمركز الفيوم ، وذلك بسبب خلافات الجيرة  على “دجاجه” طارت من اعلى سطح الجيرة فنشب خلاف على ملكيتها للاخر ،مما تطور الامر بالمشاجرة بالاسلحة البيضاء.

 وكلف مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعه وسرعة التحريات وتم ضبط المتهمين محمد خميس و محمد ابراهيم ،وتحرر محضر بالواقعه ، وباشرت النيابة التحقيقات .

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