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بالصور.. محافظ الدقهلية يلتقى 60 مواطنًا لبحث شكاواهم وطلباتهم

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بالصور.. محافظ الدقهلية يلتقى 60 مواطنًا لبحث شكاواهم وطلباتهم بالصور.. محافظ الدقهلية يلتقى 60 مواطنًا لبحث شكاواهم وطلباتهم
التقى المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، 61 مواطنًا للاستماع لمطالبهم وبحث شكاواهم، خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين.

وتم بحث كل الطلبات المقدمة والتى تضمنت قرارات إزالة، وتظلمات من نقل، وعلاج على نفقة الدولة، ومعاش ضمانى، وإعانات اجتماعية، وتوفير أكشاك بالأماكن المخصصة لها، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، ومتطلبات لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما وجه المحافظ بسرعة الرد حول المطالب التى تحتاج للبحث والتحرى وذلك حرصًا على وصول الخدمات إلى أصحابها وفقًا للقواعد المنظمة والإمكانيات المتاحة والتعامل الفورى معها مشيرًا إلى أهمية بذل كل الجهود للتيسير على المواطنين من خلال تطوير أداء الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على أفضل خدمة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وخلق قنوات جديدة لتوصيل الخدمات للمواطنين فى أماكن تواجدهم.

محافظ الدقهلية يلتقى بـ 61 مواطنا للاستماع لمطالبهم (1)

محافظ الدقهلية يلتقى بـ 61 مواطنا للاستماع لمطالبهم (2)

محافظ الدقهلية يلتقى بـ 61 مواطنا للاستماع لمطالبهم (3)

محافظ الدقهلية يلتقى بـ 61 مواطنا للاستماع لمطالبهم (4)


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