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وزير الخارجية الأمريكى: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب الصحفيين

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وزير الخارجية الأمريكى: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب الصحفيين وزير الخارجية الأمريكى: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب الصحفيين
دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، للتصدى لمن يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين، مؤكدًا أن كشف الحقائق ليس عملاً إجراميًا بل هو وسام شرف وخدمة للشعب.

ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عن كيرى قوله: علينا التصدى لكل من يحاول إرهاب أو تخويف الصحفيين لأن كشف الحقائق ليس عملا إجراميا بل هو وسام شرف وخدمة للشعب".

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