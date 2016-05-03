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بالصور.. بدء احتفالية "أوقاف الإسكندرية" بذكرى الإسراء والمعراج

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بالصور.. بدء احتفالية "أوقاف الإسكندرية" بذكرى الإسراء والمعراج بالصور.. بدء احتفالية "أوقاف الإسكندرية" بذكرى الإسراء والمعراج
بدأت منذ قليل، احتفالية مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، وعبدالناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ونادر الجنيدى مدير أمن الإسكندرية، وذلك بمسجد سيدى جابر الشيخ.

ويحضر الاحتفالية من البرلمانيين رزق راغب ضيف الله، نائب العامرية وبرج العرب، وحسنى حافظ نائب سيدى جابر، وسمير البطيخى، وعدد من النواب الدوئر المختلفة بالمحافظة.

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (1)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (2)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (3)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (4)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (5)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (6)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (7)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (8)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (9)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (10)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (11)

ذكرى الاسراء والمعراج بالاسكندرية (12)


>- أوقاف الإسكندرية تحتفل اليوم بـ"ليلة الإسراء والمعراج"

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