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"مياه الشرب بالقليوبية" تطلق خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين

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"مياه الشرب بالقليوبية" تطلق خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين "مياه الشرب بالقليوبية" تطلق خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، تشغيل خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى واستفسارات العملاء على رقم 0120088880 وعلى مدار 24 ساعة يوميا.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتى فى إطار إجراءات جديدة من الشركة للتيسير على المواطنين، ومنها الموافقة على تقسيط قيمة مقايسات توصيل المياه للمنازل، واحتساب المياه المتأخرة عن سنوات سابقة، وفقا للأسعار خلال تلك السنوات فى حينها، وكذلك تقسيط جميع المتأخرات المستحقة عن فترات سابقة على 3 سنوات، وتوزيع استهلاك العداد الذى يغذى أكثر من وحدة سكنية على عدد الوحدات المستفيدة، الأمر الذى يؤدى إلى محاسبة كل من تلك الوحدات بأسعار مخفضة.

وأضاف مجاهد أنه تقرر فتح مجالات التصالح مع المواطنين المخالفين بالتعدى على الشبكات، وإيقاف الإجراءات القضائية ضدهم بعد الوفاء بالتزاماتهم، وفقا للضوابط والقواعد التى تنظمها اللوائح المعتمدة والمقررة فى هذا الشأن، وأن التيسيرات تضمن إلغاء المصروفات الإدارية ونسبتها 25% من قيمة المقايسات والاكتفاء بمقابل الإشراف الفنى لدى قيام المواطن بالتوصيل بمعرفته وعلى نفقته مع ترحيل الزيادة بقراءات العدادات للدورة اللاحقة بما يضمن عدم تجاوز قيمة الفاتورة لنسبة 25% عن فاتورة الدورة السابقة.

وأوضح أن حزمة الإجراءات الجديدة سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول مايو المقبل للتيسير على المواطنين قدر المستطاع، مضيفا: "نعلم معاناة الناس ولابد أن نستجيب لمطالبهم والشركة استعدت لموسم الصيف حيث تقرر مضاعفة عدد مرات غسيل الشبكات والخزانات وتطهيرها وتعقيمها ضمانا لجودة المياه مع تكثيف سحب عينات المياه وتحليلها كيميائيا وبكترولوجيا والوقوف على جودة المياه بالمدن والقرى بصفة يومية".


>- مياه القليوبية: تسهيلات جديدة على المواطنين فى توصيل المياه

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مصر 365

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