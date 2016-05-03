غرق منازل الكرور بمياه الصرف الصحى فى أسوان بعد كسر الخط الرئيسى

تسبب كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف رقم 11 بمدينة أسوان، فى غرق عدد من منازل منطقة الكرور بمياه الصرف الصحى.

وتلقت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بلاغًا بالواقعة وقررت قطع المياه عن المنطقة لوقف تدفق المياه، واتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

يذكر أن هذه هى المرة الثالثة خلال تولى محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، منصبه الجديد، التى يتعرض فيها خط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف 11 إلى كسر مفاجئ يتسبب فى تضرر منازل منطقة الكرور من غرق مياه الصرف.

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