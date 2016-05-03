أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الثقافة يوجه بسرعة ترميم المساجد الأثرية برشيد

Google+ Print
وزير الثقافة يوجه بسرعة ترميم المساجد الأثرية برشيد وزير الثقافة يوجه بسرعة ترميم المساجد الأثرية برشيد
وجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بسرعة ترميم المساجد الإسلامية ذات الطابع الأثرى، والتى توقف العمل بها لنقص التمويل مؤكدًا أنه سيتم استئناف أعمال الترميم بمسجد المحلى وزغلول هذا الشهر، كما وجه بتنفيذ سور حول قلعة قايتباى لحمايتها ومواجهة أى تعدٍ عليها.

وكان وزيرا الثقافة والآثار قد تفقدا خلال زيارتهما لرشيد مسجد المحلى وقاعة قايتباى والمتحف القومى بوسط المدينة، وتناقش وزير الآثار مع عدد من الأهالى واستمع إلى شكاواهم من سوء حالة الآثار الإسلامية ومنها المنازل والمساجد خاصة مسجد المحلى الذى ترتفع به نسبة المياه الجوفية بصورة كبيرة.

بالصور.. غضب بين أهالى رشيد لتأخر وزيرى الثقافة والآثار عن زيارتهم 8 ساعات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365