وزير الثقافة يوجه بسرعة ترميم المساجد الأثرية برشيد

وجه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بسرعة ترميم المساجد الإسلامية ذات الطابع الأثرى، والتى توقف العمل بها لنقص التمويل مؤكدًا أنه سيتم استئناف أعمال الترميم بمسجد المحلى وزغلول هذا الشهر، كما وجه بتنفيذ سور حول قلعة قايتباى لحمايتها ومواجهة أى تعدٍ عليها.

وكان وزيرا الثقافة والآثار قد تفقدا خلال زيارتهما لرشيد مسجد المحلى وقاعة قايتباى والمتحف القومى بوسط المدينة، وتناقش وزير الآثار مع عدد من الأهالى واستمع إلى شكاواهم من سوء حالة الآثار الإسلامية ومنها المنازل والمساجد خاصة مسجد المحلى الذى ترتفع به نسبة المياه الجوفية بصورة كبيرة.

بالصور.. غضب بين أهالى رشيد لتأخر وزيرى الثقافة والآثار عن زيارتهم 8 ساعات

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