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بالأسماء.. ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات 2016

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بالأسماء.. ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات 2016 بالأسماء.. ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات 2016
حصل "اليوم السابع" على النتيجة الكاملة لقرعة حج الجمعيات 2016 ، التى أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، والتى أسفرت عن فوز 10 آلاف حاج على مستوى الجمهورية، وحددت الوزارة 4 مستويات لحج الجمعيات لهذا العام بدلا من 3 مستويات.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 97 ألفا و600 مواطنا، وتم قبول 54 ألفا و423 متقدما، واستبعاد 43 ألفا و177 متقدما، ما بين سبق لهم الحج أو سبق أن قدموا

وتضمنت المستويات التى أعلنت عنها الوزارة ، أول 5 نجوم بساحة الحرم، ومستوى ثان 5 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم مسافة 700 متر، ومستوى اقتصادي (أ) 3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم ومستوى اقتصادي (ب) 3 نجوم يبعد حوالى كيلو متر واحد عن الحرم ، وبلغت المستوى الأول 48 ألف جنيه، والمستوى الثاني 43 ألف جنيه، والمستوى الثالث 35 ألفا و500 جنيه، والمستوى الرابع 30 ألف جنيه، بزيادة 17% عن العام الماضي بسبب فرق العملة .
>في حج القرعة قبل تقديمهم فى الجمعيات .
>وفيما يلى أسماء الفائزين

القاهرة


>

الفيوم


>

الشرقية


>

أسوان


>

الإسماعيلية


>

الغربية


>

القليوبية


>

الوادى الجديد


>

المنيا


>

الأقصر


>

المنوفيه


>

الدقهلية


>

البحيرة


>

السويس


>

أسيوط


>

الإسكندرية


>

الجيزة


>

البحر الأحمر


>

بورسعيد


>

بنى سويف


>

سوهاج


>

شمال سيناء


>

جنوب سيناء


>

دمياط


>

قنا


>

كفر الشيخ


>

مطروح


>

الجمعيات المركزية


>

المؤسسة القومية للحج والعمرة


>

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