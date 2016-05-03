صور.. توقيع اتفاقية توأمه بين محافظة أسوان وولاية تنسى الأمريكية‎

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان علي أن التعاون بين جامعة أسوان والجامعات الدولية الأخرى سيفتح المجال أمام آفاق تنموية جديدة حيث تم الإتفاق علي دراسة إقامة توأمة بين محافظة أسوان وولاية تنسي الأمريكية لاستثمار كافة أوجه الشبه والتقارب العلمي والسياحي والطبيعي والبشري مع استغلال ذلك بشكل نموذجي للترويج السياحي والاستثماري وهو الذى سيتوازى مع بروتوكول التعاون بين جامعتي أسوان وتنسي لتبادل الخبرات والزيارات وخاصة في مجال نشر ثقافة الأمن النووي وعلوم الطاقة .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد جامعة تنسي برئاسة الدكتور “هاورد هول “مدير معهد الأمن النووي بمركز بيكر سنتر بجامعة تنسي ، وبحضور اللواء دكتور مهندس عبدالإله الطويل الخبير العسكري والاستراتيجي في شئون الأمن النووي والإقليمي والدكتورة هايدي غنيم الأستاذة بقسم الهندسة النووية بجامعة تنسي والمستشار العلمي للمعهد ، بالإضافة إلي الدكتور ستان باك نائب مدير المعهد والدكتور أشرف حميدة الأستاذ بكلية الهندسة والطاقة والدكتور محمد أنور زكى الأستاذ بكلية العلوم بجامعة أسوان .

ورحب اللواء مجدي حجازي بالدعوة التي تلقاها من الوفد الأمريكي لزيارة ولاية تنسي من أجل التسويق السياحي والاستثماري للمقومات السياحية والإقتصادية لأسوان ، وطلب مجدى حجازى أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة بحيث يضم وفد المحافظة متخصصين من الجامعة ومجال توليد الطاقة والسد العالى والثروة السمكية .

مؤكداً علي تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتطبيق فكرة تنشيط السياحة الثقافية والعلمية من خلال استضافة أسوان لمؤتمرات ومنتديات مع منح التسهيلات لإقامة الوفود المشاركة في هذه المؤتمرات والتى ستتضمن تنظيم جولات سياحية لهم ولأسرهم لإعطاء الفرصة أمامهم للاستمتاع بالآثار الخالدة والطبيعة الساحرة والطقس الجاف والمشمس .

أشاد الوفد الإمريكي من جانبه برئاسة الدكتورهاورد هول بالأمن والأمان والاستقرار الذي لمسه الوفد خلال زيارته للمحافظة وأثناء جولاتهم وزياراتهم المتعددة لمعالمها ومزاراتها السياحية والعلمية كما طرحت الدكتورة هايدي غنيم وهي مصرية الأصل وأستاذ بجامعة تنسي بعض الأفكار البناءة والمثمرة في مجال التنشيط السياحي من خلال تبني معهد الأمن النووي لذلك في إطار التبادل الثقافي والعلمي من خلال تنظيم زيارات للأساتذة والطلاب إلي أسوان ضمن التعاون بين الجامعتين وبالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإتجاه .