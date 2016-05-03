وكالة الأونروا تتوجه إلى دول الخليج لتجنب أزمة مالية

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) دول الخليج الثلاثاء إلى التبرع بملايين الدولارات لمساعدتها على تجنب أزمة تمويل.

والعام الماضى عانت الوكالة من أزمة تمويل كبيرة كادت أن تؤثر على افتتاح المدارس التى تديرها الوكالة.

وساعد نداء أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى المانحين على حل أزمة، إلا أن الوكالة لا تزال تعانى من نقص مالى يقارب 80 مليون دولار.

وقال بيير كراهنبول المفوض العام للوكالة "سنكون ممتنين بان تكرر الدول التى أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الصيف الماضى، وخاصة ثلاث من دول الخليج وهى السعودية والامارات والكويت، كرمها هذا العام".

وأشار إلى أنه "اذا تم ذلك، سنكون قادرين على تجنب ازمة أخرى هذا الصيف".

تقدم الوكالة التى تأسست فى 1950، المساعدات لنحو خمسة ملايين فلسطينى يعيشون فى الأردن وسوريا ولبنان والأراضى الفلسطينية.

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