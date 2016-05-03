أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وكالة الأونروا تتوجه إلى دول الخليج لتجنب أزمة مالية

Google+ Print
وكالة الأونروا تتوجه إلى دول الخليج لتجنب أزمة مالية وكالة الأونروا تتوجه إلى دول الخليج لتجنب أزمة مالية
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) دول الخليج الثلاثاء إلى التبرع بملايين الدولارات لمساعدتها على تجنب أزمة تمويل.

والعام الماضى عانت الوكالة من أزمة تمويل كبيرة كادت أن تؤثر على افتتاح المدارس التى تديرها الوكالة.

وساعد نداء أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إلى المانحين على حل أزمة، إلا أن الوكالة لا تزال تعانى من نقص مالى يقارب 80 مليون دولار.

وقال بيير كراهنبول المفوض العام للوكالة "سنكون ممتنين بان تكرر الدول التى أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الصيف الماضى، وخاصة ثلاث من دول الخليج وهى والامارات والكويت، كرمها هذا العام".

وأشار إلى أنه "اذا تم ذلك، سنكون قادرين على تجنب ازمة أخرى هذا الصيف".

تقدم الوكالة التى تأسست فى 1950، المساعدات لنحو خمسة ملايين فلسطينى يعيشون فى الأردن وسوريا ولبنان والأراضى الفلسطينية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة