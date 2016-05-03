مقتل 20 إرهابيًا بقصف لطيران التحالف لاجتماع قيادات فى"داعش"بالأنبار

> قصف طيران التحالف الدولى مقر اجتماع لقيادات تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة "البو على الجاسم" بمحافظة الأنبار غرب العراق، مما أسفر عن مقتل 20 إرهابيًا.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية طهرت مبنى قائممقامية قضاء "هيت" غرب الأنبار من العبوات الناسفة التى زرعها داعش قبل هزيمته وتحرير القضاء مؤخرًا.

وأشارت إلى أن مفرزة هندسية من الجيش قامت بتطهير مبنى قائممقامية هيت ومستوصف حى العمال ونادى الشباب وتفكيك عبوات ناسفة، وتم العثور على ورشة لصنع قنابل وصواريخ "جهنم" محلية الصنع التابعة لداعش وتم تفجيرها تحت السيطرة.

كما أخلت قوات تابعة لقيادة "عمليات الأنبار" عوائل عراقية نازحة من هيت تضم 281 شخصا تم تسليمهم إلى لجنة "تدقيق العوائل" لاجراء الفحص الأمنى.

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