أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كيرى يدين الهجوم على مستشفى فى حلب ويعمل على هدنة

Google+ Print
كيرى يدين الهجوم على مستشفى فى حلب ويعمل على هدنة كيرى يدين الهجوم على مستشفى فى حلب ويعمل على هدنة
أدان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى هجوما أوقع قتلى على مستشفى فى مدينة حلب السورية. وقال أن الصاروخ أطلق فيما يبدو من منطقة تسيطر عليها المعارضة.

قال كيرى إنه لن يقبل العنف ضد المدنيين، سواء من جانب السورية أو المعارضة المدعومة من الغرب.

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا اليوم الثلاثاء عندما أصاب صاروخ مستشفى للولادة فى القطاع الذى تسيطر عليه الحكومة فى حلب. وتسبب القتال هناك فى انهيار هدنة هشة بدأت قبل شهرين بين القوات الحكومية والمعارضة المعتدلة.

أضاف كيرى أن الولايات المتحدة وروسيا تعملان على تفاصيل وقف لإطلاق النار أكثر استدامة من شأنه أن يشمل حلب، كبرى المدن السورية.

لكنه قال أن القادة من الجانبين يجب أن يحجما عن القتال. وأضاف أنهما أن لم يفعلا ذلك فإن الوضع يجازف "بالخروج عن نطاق السيطرة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان