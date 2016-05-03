كيرى يدين الهجوم على مستشفى فى حلب ويعمل على هدنة

أدان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى هجوما أوقع قتلى على مستشفى فى مدينة حلب السورية. وقال أن الصاروخ أطلق فيما يبدو من منطقة تسيطر عليها المعارضة.

قال كيرى إنه لن يقبل العنف ضد المدنيين، سواء من جانب الحكومة السورية أو المعارضة المدعومة من الغرب.

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا اليوم الثلاثاء عندما أصاب صاروخ مستشفى للولادة فى القطاع الذى تسيطر عليه الحكومة فى حلب. وتسبب القتال هناك فى انهيار هدنة هشة بدأت قبل شهرين بين القوات الحكومية والمعارضة المعتدلة.

أضاف كيرى أن الولايات المتحدة وروسيا تعملان على تفاصيل وقف لإطلاق النار أكثر استدامة من شأنه أن يشمل حلب، كبرى المدن السورية.

لكنه قال أن القادة من الجانبين يجب أن يحجما عن القتال. وأضاف أنهما أن لم يفعلا ذلك فإن الوضع يجازف "بالخروج عن نطاق السيطرة".

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