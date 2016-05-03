صور.. محافظ أسوان يتفقد الحديقة النباتية ويهنئ روادها بمناسبة عيد الربيع‎

​قام اللواء “مجدى حجازى” محافظ أسوان بجولة تفقدية مفاجئة لحديقة النباتات التاريخية بوسط النيل رافقه خلالها رئيس مدينة ومركز أسوان ومدير عام الحديقة ، حيث ألتقى اللواء مجدى حجازى بالزائرين للحديقة من المواطنين وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الربيع ، كما إستفتسر منهم على مدى توافر الخدمات المطلوبة بحديقة النباتات لاستمتاعهم بعيد شم النسيم وبالطبيعة الخلابة وسط المسطحات الخضراء وخاصة مستوى نظافة دورات المياه العمومية والمظلات والكراسى والكافتريا و المسجد والتأمين وغيرها من الخدمات الملحقة .

وأثناء جولته بالحديقة لاحظ مجدى حجازى وجود بعض الإشغالات من الباعة الجائلين فأعطى تعليمات مشددة لمدير عام الحديقة بسرعة التعامل مع هذه أصحاب الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم للحفاظ على الشكل الجمالى ومنع أى تعديات تشوه أو تسئ لهذه الحديقة التاريخية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحقيق التأمين المناسب لها .

حرص الكثير من الشباب والأطفال والسيدات على إلتقاط الصور التذكارية مع محافظ أسوان والذى استمع أيضاً لشرح تفصيلى من مدير الحديقة النباتية عن تاريخها ومساحتها التى تصل إلى 18 فدان وأهم الأشجار الإستوائية النادرة التى تحتويها الحديقة ، كما إستمع حجازى لمطالب وإحتياجات المواطنين حيث تقدمت إحدى المواطنات بشكوى للمحافظ عن عدم وجود أطباء بالوحدة الصحية بقرية بنبان بحرى حيث تم على الفور إجراء إتصال تليفونى بمدير عام الصحة بأسوان والذى أكد على وجود إثنين من الأطباء بالوحدة الصحية وتم نقل ذلك للمواطنة والتى أبدت شكرها على الإهتمام بشكواها .

وأعطى محافظ أسوان توجيهات عامة لرؤساء المراكز والمدن والقرى بالمرور على كافة الوحدات الصحية للإطمئنان علي توفير الخدمات المختلفة بسكن الأطباء الملحق بكل وحدة صحية ومراجعة حالة الآسرة ودورات المياه والغرف، بجانب حالة المستلزمات المنزلية المختلفة بالسكن على أن يتم التنسيق مع مديرية الصحة في هذا الإتجاه على أن يتم الإنتهاء من ذلك في أسرع وقت وعرض الموقف بالكامل عليه وذلك بهدف تهيئة المناخ الملائم والمناسب للأطباء ليؤدوا الخدمة الطبية المتميزة والمطلوبة للمواطن الأسوانى .