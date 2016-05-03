مرتضى منصور لـ في الجول: لهذه الأسباب أقلت الضعيف ماكليش.. واصبروا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الأسباب التي دفعته لإقالة أليكس ماكليش من منصب المدير الفني للفريق الأبيض.

مرتضى منصور قرر فسخ التعاقد مع ماكليش وبدأ إجراءات ذلك باجتماعات مع المدرب الاسكتلندي وممثليه للوصول إلى صيغة اتفاق دون دفع الشرط الجزائي كاملا للمدير الفني السابق لأستون فيلا.

وقال منصور لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "أليكس ماكليش مدير فني ضعيف جدا.. وتغييراته سيئة للغاية".

وتابع "اشتكى اللاعبون من أنهم لا يتعلمون أي شيء من الرجل. كذلك زادت المشاكل في عهده داخل الفريق".

وأفصح "تصور أن المدير الفني لا يتدخل ولا يتصرف وهو يرى اشتباك داخل الفريق!".

الجهاز الجديد

وشدد منصور "أتمنى من جماهير الزمالك الصبر على الجهاز الفني الجديد. فلتتركوه يعمل وحاسبوني فنيا بعدها".

ويقود الزمالك محمد حلمي مع محمد صلاح وعبد الحليم علي وأيمن طاهر فنيا، وجمال عبد الحميد كمدير للكرة تحت إشراف رئيس الجهاز إسماعيل يوسف.

وأكمل منصور "توحدوا خلف الفريق. هذا كل ما أطلبه، وبعد هذا فلنحكم".

ويحتل الزمالك وصافة الدوري الممتاز كما وصل لمرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وبلغ دور الـ16 في كأس مصر.