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المحلة يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد في مباراة البطاقات الحمراء والأحداث ' الغريبة '

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المحلة يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد في مباراة البطاقات الحمراء والأحداث ' الغريبة ' المحلة يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد في مباراة البطاقات الحمراء والأحداث ' الغريبة '

أوقف غزل المحلة سلسلة من 4 انتصارات متتالية للاتحاد السكندري في الجولة الـ26 من البطولة بالتعادل 1-1 في مباراة شهدت بطاقتين حمراوتين وأهداف وأحداث غريبة.

الإيفواري هيرمان كواو افتتح التسجيل لزعيم الثغر في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء مستغلا خطأ حارس المحلة محمد فوزي في التعامل مع ركلة ركنية حولها بقدمه في المرمى الخالي.

وحصل محمد بازوكا مدافع الاتحاد على بطاقة حمراء في الدقيقة 43 من المباراة بسبب الإنذار الثاني ليكمل الاتحاد اللقاء بـ10 لاعبين.

ومع بداية الشوط الثاني، بدل الاتحاد السكندري ملابسه من اللون الأخضر للون الأبيض.

وشهدت الدقيقة 72 خطأ ساذج من الهاني سليمان حارس الاتحاد في الخروج من مرماه ليمر منه إسلام جمال مهاجم الغزل ويسدد الكرة وترتطم في جسد أحد لاعبي الاتحاد وإلى مرمى زعيم الثغر معلنة التعادل للمحلة.

وفي الدقيقة 80، حصل صاحب هدف المحلة إسلام جمال على بطاقة حمراء.

ولم تنتهي الإثارة هنا، حيث حصل الاتحاد على ضربة جزاء في الدقيقة 90 سددها يوسف إبراهيم "أوباما" ولكن تصدى لها حارس المحلة.. ليغادر أوباما الملعب في التو دون إذن الجهاز الفني.

وتقدم المحلة للمركز الـ17 برصيد 10 نقاط، فيما ظل الاتحاد في المركز الـ12 بـ32 نقطة.

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