أوباما : لم أتوقع أن يسقط مبارك بهذه السرعة

تطرق الرئيس باراك أوباما في حديث لـ CNN إلى العديد من القضايا من بينها الربيع العربي وما يحدث في سوريا وعملية قتل بن لادن.

وقال أوباما إن الجميع تفاجأوا من الاتجاه الذي اتخذه الربيع العربي.

وأشار إلى أنه كان يدرك عندما تولى السلطة، مدى هشاشة بعض هذه الأنظمة التي كانت لا تستجيب لشعوبها، حيث لم يكن هنالك الكثير من وسائل الديمقراطية، كما كانت هنالك أيديولوجية مناهضة للغرب تختمر ومناهضة للحداثة في بعض الحالات.

ولكنه لم يتوقع أن تتم الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأن يترك السلطة بهذه السرعة. وقال: “وبعد مغادرة مبارك، أعتقد أن الكثيرين منا كانوا يأملون بأن الروح التي انعكست في ميدان التحرير والتي كانت أكثر تحررًا وتؤمن بمجتمع مدني وبالتعددية التي من شأنها أن تعبر عن نفسها، لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث”.

وكان دائمًا هناك خطر علمنا به منذ البداية، وهو في الأماكن التي كان يوجد فيها قمع قوي للمجتمع المدني، وحيث تسود فيها حقيقة واحدة وهي أن عقيدة التدين ملزمة، كان هناك خطر من أن تتحول الأمور بطريقة ما إلى اتجاه سلبي. أعتقد أن قلة من الناس كان يتوقع سرعة حدوث الكثير من ذلك وكذلك بالنتائج غير العادية التي حدثت في أماكن مثل سوريا”.

المصدر: سي إن إن