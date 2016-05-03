العثور على جثة مزارع داخل مزرعة بقرية المنيرة فى الخارجة

لقى مزارع فى العقد الثالث من العمر مصرعه فى ظروف غامضة داخل مزرعة بمنطقة العيسوية بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بالعثور على جثة مزارع يدعى "رجب يوسف على" 30 سنة من مركز أبو تيج فى أسيوط، وتبين من المعاينة المبدئية أنه مصاب بجروح قطعية فى الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متاثرا بجروحه، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

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