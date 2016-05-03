العثور على جثة بولندى بالغردقة فى حالة تعفن بعد انتحاره بـ4 أيام

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة شخص بولندى الجنسية فى حالة تعفن، بمنطقة الأحياء شمال الغردقة داخل إحدى البنايات تحت الإنشاء، حرر المحضر اللازم وبالكشف على الجثة تبين أن المذكور انتحر شنقا منذ 4 أيام.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث ثان الغردقة، يفيد العثور على جثة شخص أجنبى فى حالة تعفن داخل إحدى البنايات تحت الإنشاء بمنطقة الأحياء.

تبين بعد ذلك أن الجثة لبولندى الجنسية يدعى "بيتر أندرس" 46 سنة، كما تبين أن الجثة كانت مقيدة بحبل، وبالكشف على الجثة من قبل مفتش الصحة تبين أن المذكور انتحر شنقا منذ 4 أيام، مؤكدا أن التعفن بمنطقة البطن فقط.

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