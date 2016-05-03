حبس شاب وفتاة أربعة أيام فى تهم تعاطى المخدرات وحيازة طلقات نارية بدمياط

أمرت نيابة مركز دمياط ورأس البر بحبس شاب يعمل موظفًا بميناء دمياط وفتاة أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى القضية التى تحمل رقم 1342 جنايات رأس البر 2016، فى تهم تعاطى المخدرات وحيازة طلقات نارية حية.

وكان المستشار محمد سامى عبد الغفور وكيل النائب العام ومساعد قضائى أنور أبو العينين قد أجرى تحقيقات موسعة اليوم الثلاثاء مع شاب وفتاة عقب القبض عليهما أثناء دخولها مصيف رأس البر أمس الاثنين بمناسبة أعياد شم النسيم حيث استوقفتهم قوة أمنية بعد أن اشتبهت فيهما بسبب رائحة الحشيش التى كانت تفوح من داخل السيارة التى يستقلونها، وكشف تقرير المعمل المشترك تعاطيهما مخدر الحشيش والترامادول.

ترجع تفاصيل الواقعة عند قيام النقيب عبد الفتاح المحلاوى معاون مباحث رأس البر بفحص تراخيص عدد من السيارات أثناء تواجده فى حملة أمنية بمدخل رأس البر فتبين قدوم سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون "ط د ر" قيادة "حازم.ش.ا" موظف بميناء دمياط وبصحبته فتاة "ن.ا.ش" شهرتها "انزحة" وتفوح منهما رائحة الحشيش وباستيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على 7 طلقات 9 ملى ذخيرة حية وباستكمال تفتيشهم عثر معهما على كمية من مخدر الحشيش وهما فى طريقهما إلى تعاطى الحشيش وقضاء ليلة ساخنة برأس البر

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق حيث تبين من التحقيقات أن الفتاة معتادة اللقاءات والسهرات المشبوهة وهى على علاقة غرامية بعدد من الشباب والرجال وبسؤالها عن مصادر تلك الطلقات أقرت بأسماء بعض الشخصيات.

كما تبين من أقوال الفتاة فى التحقيقات أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفتيات طالبات جامعيات بعدد من كليات بجامعة دمياط وبورسعيد على علاقات متعددة بعدد من الشباب يتعاطون المواد المخدرة ويمارسن أفعال منافية للآداب العامة وأرشدت عنهم جميعًا وعن أماكن تجمعاتهم والكافتريات التى يجلسون عليها بمصيف برأس البر.

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