أمين عام الأمم المتحدة يحمّل الجيش السورى مسؤولية قصف مستشفى حلب

> حمّل الأمين العام الأمم المتحدة بان كى مون، فى كلمة أمام مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء، قوات الجيش السورى المسؤولية عن الغارة التى استهدفت مستشفى فى حلب يوم 27 أبريل الماضى، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان أمين عام المنظمة الدولية قد قال فى وقت سابق إنه لا يملك معلومات دقيقة حول المسؤول عن الهجوم.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية التى استهدفت مستشفى القدس فى الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية فى مدينة حلب أسفر عن سقوط 27 قتيلا بينهم ثلاثة أطفال وآخر طبيب أطفال بالمدينة.

وكان المستشفى يتمتع بدعم من منظمة أطباء بلا حدود التى قالت إن المستشفى دمر بعد أن أصابته ضربة جوية مباشرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أطباء على الأقل.

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