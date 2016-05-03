وزير الإعلام الكويتى: احتفالية عاصمة الثقافة الإسلامية تبرز سمعتنا فى الخارج

أكد الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، رئيس المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، أن احتفالية "الكويت عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2016" هى احتفالية دولة لإبراز سمعة الكويت وصورتها فى الخارج.

وأشاد الشيخ سلمان الحمود، خلال ترؤسه اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة التخطيط والإشراف والتنسيق للاحتفالية بما يقوم به المجلس الوطنى للثقافة من جهود "من دون كلل أو ملل" فى تنفيذ مجموعة من الأنشطة المخصصة لهذه الاحتفالية داخل الكويت وخارجها.

وشدد الشيخ سلمان الحمود على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف خروج هذه الاحتفالية بالصورة التى تحقق أهدافها وإبراز الموروث التاريخى والثقافى الكبير للكويت ودورها كدولة راعية وداعمة للسلام العالمى والعمل الإنسانى بما يعكس "سماحة ومكانة وثقافة وحضارة الدين الإسلامى على مر التاريخ".

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