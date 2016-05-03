أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبه.. لو قعدت تقلد ابنك هيتأخر عنده الكلام والنطق

Google+ Print
انتبه.. لو قعدت تقلد ابنك هيتأخر عنده الكلام والنطق انتبه.. لو قعدت تقلد ابنك هيتأخر عنده الكلام والنطق
الطفل الصغير يتعلم كل مهاراته الحركية والكلامية وغيرها ممن حوله، يكتسب ما يراه ويلتصق به بسهولة، ويرتكب بعض الآباء والأمهات خلال رحلة تربيتهم للطفل الكثير من الأخطاء والتى يحذر منها الدكتور عبد الحكيم دياب استشارى الطب النفسى ومدير مستشفى الخانكة سابقا.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أن من أخطر الأمور الشائعة التى يرتكبها الآباء والأمهات هى تقليد نطق طفلك لبعض الكلمات، من باب التسلية أو التقليد اللطيف الذى يحبه الطفل، فأنت بذلك تضره كثيرا دون أن تدرى، فنطق الطفل للكلمات ينبع من سماع نطق المحيطين لها، فيبدأ فى تحسينها ويحاول حتى يصل إلى طريقة النطق السليمة لها بعد تكرارها على مسامعه، وهو ما توفره أنت له عند نطقك للكلمات بطريقة ملتوية أو مغلوطة بشكل ضاحك أو كنوع من التسلية.

وحذر بشدة استشارى الطب النفسى من هذا الأسلوب والاستمرار فيه، لأنه يؤثر بشكل سلبى على مهارات الطفل اللغوية ونطقه للكلمات بشكل عام من خلال:

1. نطق الألفاظ والكلمات بشكل خاطئ ويظل محافظا على هذا النطق غير السليم حتى بعد الكبر
>2. قد تتأثر مهاراته اللغوية بشكل عام وتصبح غير سليمة
>3. تؤثر على مخارج ألفاظه وحروفه
>4. يتأخر الكثير من الأطفال فى الكلام، نتيجة هذا الخطأ الفادح

وينصحك "دياب"، بالتركيز على النطق السليم والواضح للكلمات أمام طفلك وبشكل موجه، فهى الطريقة غير المباشرة المثلى لسرعة تحدثه فى سن مبكر، والحفاظ على مهاراته اللغوية.


>- علامات تأخر الكلام عند الأطفال

- ضعف السمع من أهم أسباب تأخر الكلام عند الأطفال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365