غزل المحلة يتعادل مع الاتحاد السكندري 1 – 1 في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تعادلا مثيرا مع مضيفه الاتحاد السكندري بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم “الثلاثاء” باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح هيرمان كواكو التسجيل لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 5، وتعادل هشام شحاتة للمحلة بهدف عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 73.

ونجح حارس غزل المحلة محمد فوزي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من التصدي لركلة جزاء من يوسف أوباما، والذي ترك الملعب وغادره بصورة غريبة بعد تلك اللعبة.

وتعرض محمد بازوكا مدافع الاتحاد للطرد في الدقيقة 42 من الشوط الأول ، وحصل إسلام جمال لاعب المحلة أيضا على بطاقة حمراء في الدقيقة 80.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ12، بينما جاء المحلة في المركز الـ17 برصيد 10 نقاط.

أ ش أ