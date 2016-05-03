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أثناء جولة تفقدية.. محافظ الأقصر يكتشف ذبح جمال نافقة داخل منزل بإسنا

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أثناء جولة تفقدية.. محافظ الأقصر يكتشف ذبح جمال نافقة داخل منزل بإسنا أثناء جولة تفقدية.. محافظ الأقصر يكتشف ذبح جمال نافقة داخل منزل بإسنا
قاد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة بمدينة إسنا، وأثناء تفقد أحد المنازل المقرر إزالتها خلف معبد إسنا بمنطقة درب الحجر بجوار مسجد الشيخ إبراهيم، وجد منزلا بداخله 4 جمال مذبوحة بالمخالفة للقانون ويزن الواحد منها 300 كيلوجرام، وكذلك 2 جمل وجاموسة نافقة، فقرر استدعاء قوة أمنية ولجنة من الطب البيطرى لمعاينة المنزل بالكامل وما داخله.

محافظ الأقصر يكشف ذبح جمال نافقة داخل منزل بإسنا (1)

وعلى الفور وصل للمنزل كل من الدكتور أسامة عبد الخالق مدير الطب البيطرى بمدينة إسنا، ومحمد صديق مدير إدارة بإسنا، والعميد سيد سويلم رئيس مباحث التموين، ومحمد فتحى رئيس المرافق وعدد من ضباط المركز، وتبين أن المنزل تذبح بداخله حيوانات نافقة بالمخالفة للقانون، مما يضر بأبناء مدينة إسنا، ويقوم على ذلك كل من "أحمد ف ع" 45 سنة جزار، و"ناصر ص ال" 35 سنة جزار.

محافظ الأقصر يكشف ذبح جمال نافقة داخل منزل بإسنا (2)

تم تحرير المحضر رقم 6158 جنح إسنا 2016، وتبين أنهما سبق اتهامهما فى 10 قضايا ذبح خارج السلخانة، ولدى ضبط المتهمين فرا هاربين من المنزل، وجار تكثيف الجهود للقبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.

- القبض على جزار لذبحه "جمل" بطريقة غير شرعية لبيعه للمواطنين بالأقصر

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مصر 365

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