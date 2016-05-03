بالصور.. رئيس الوزراء يوجه باستكمال تسليم 5 أفدنة لكل مستفيد من مشروع قرية الأمل

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية، حضره وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ومحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من استكمال أعمال تسليم الأراضى بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، والاستمرار فى إزالة التعديات الواقعة على عدد من تلك الأراضى، وإنشاء كيان دائم لمجلس إدارة القرية من المنتفعين بما يسهم فى الارتقاء بمستوى القرية ويحقق الأهداف المرجوة من إنشائها، مع الانتهاء خلال أسبوعين من وضع كراسة الشروط الخاصة بطرح الصوب الزراعية للاستثمار بنظام حق الانتفاع.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن محافظ الإسماعيلية عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى الحالى لمشروع قرية الأمل، مشيراً إلى أن القرية قد أصبحت مكتملة الخدمات، حيث تم الانتهاء من تجهيز المنطقة السكنية بالكامل بالإضافة إلى المدرسة ومركز الشباب ونقطة الشرطة والنادى الثقافى داخل القرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنتفعين بالأراضى الزراعية بلغ 327 حتى الآن، تم تسليم 158 منهم منازل ريفية، وأكد المحافظ أنه تم إزالة التعديات الواقعة على 195 فداناً، كما تم الانتهاء من إنشاء 75 حوضاً أساسيا للرى، حيث يخدم الحوض الواحد 40 فداناً، كما تم تركيب 11 محولا كهربائيا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة داخل القرية.

كما قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باستلام 2 صوبة زراعية، وكذا مساحة 5 أفدنة، لزراعتهما واعتبارهما كنموذج استرشادى ينقل الخبرات والتجارب العملية والعلمية لكافة المنتفعين داخل القرية والمناطق المحيطة بها، وذلك عن طريق استخدام نظم الزراعة الحديثة.

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