"الأعلى للصحافة" يدعو لاجتماع طارئ اليوم بعد واقعة اقتحام نقابة الصحفيين

دعا المجلس الأعلى للصحافة، لاجتماع طارئ مساء اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين.

ومن جهته أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس احتج على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين.

وطالب الكاتب الصحفى صلاح عيسى لـ"اليوم السابع"، بمحاسبة المسئولين عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

وشدد عيسى، على ضرورة أن يطرح مجلس نقابة الصحفيين على أعضاء الجمعية العمومية الوسائل، التى سيتم استخدامها للتعامل مع تلك الأزمة.

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