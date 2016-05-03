الشرطة الليبية: مقتل مواطن مصرى عمدًا فى مدينة سبها

وأكد مركز شرطة سبها فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، مقتل 20 شخصا خلال شهر أبريل الماضى فى المدينة وجميعهم قتل عن عمد وهم:
1/ وائل محمد أحمد رزق -مصرى - الله ويبلغ من العمر 18 عاما
>2\ عبدالرحمان محمد إبراهيم - ليبى - العمر 25 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.
>3/ فضيل محمد عبدالصمد - ليبى - العمر 21 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.
>4/مهدى محمد الكيلانى - ليبى - العمر 27 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.
>5/ معمر الشتيوى إبراهيم الصغير - ليبى - مواليد 1992 قتل يوم 9/4/2016 بمخيم 85 بمنطقة الجديد.
>6/غيت حسن قنصو - ليبى العمر 47 عاما، قتل يوم 11/4/2016 وجد مقتولا فى شقة بعمارات شارع 40 بمنطقة المنشية.
>7/ جاسم على بن محمد، تونسى، قتل يوم 13/4/2016 وجد مقتولا بمكب القمامة بمنطقة الجديد.
>8/ جثة مجهولة الهوية وجدت يوم 14/4/2016 خلف مقبرة الجديد متحللة.
>9/خليل عتمان قنو- ليبى - العمر 6 سنوات قتل بسب انفجار مقذوف مخلفات حرب بمنطقة الطيورى يوم 14/4/2016.
>10/ أبوبكر سابو - الجنسية النيجر - قتل يوم 16/4/2016 بمنطقة القرضة.
>11/ جنين مجهول الهوية - العمر 6 أشهر، وجد مرميا بمكب القمامة بمنطقة الجديد يوم 16/4/2016.
>12/ صدام الطاهر صالح تربو - ليبى - العمر 23 سنة قتل يوم 17/4/2016 بمنطقة سكرة.
>13/ ميمى برم بيتين الجنسية نجيريا، قتلت يوم 17/4/2016 بورش المهدية.
>14/ زيدان عبدالله الهمالى - ليبى - العمر 31 عاما، قتل يوم 18/4/2016 بمنطقة حجارة.
>15/ إبراهيم عبدالله الهمالى - ليبى، العمر 27 عاما قتل يوم 18/4/2016 بمنطقة حجارة.
>16 ابراهيم عبد الواحد بابا - ليبى - العمر 25 عاما قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.
>17/عتمان صالح كالو - الجنسيه تشاد - العمر 30 عاما، قتل يوم 22/4/2016 بمنطقة المهدية.
>18/ صالح محمد عبدالله - ليبى- العمر 40 سنة، قتل يوم 23/4/2016 بعمارات شارع 40 بمنطقة المنشية.
>19/مختار إبراهيم موسى - الجنسية النيجر- العمر 25 عاما، قتل يوم 25/4/2016 بطريق سبها مرزق.
>20/ حسن الليغى كونغا - ليبى الغمر - 24 عاما، قتل يوم 29/4/2016 بطريق سبها تمنهنت.
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