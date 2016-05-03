الشرطة الليبية: مقتل مواطن مصرى عمدًا فى مدينة سبها

أعلن مركز شرطة سبها فى ليبيا مقتل مواطن مصرى عن عمد فى 19 أبريل الماضى يدعى وائل محمد أحمد رزق الله ويبلغ من العمر 18 عاما ، مؤكدا أن الشرطة وجدت جثته بجانب مقبرة الجديد.

وأكد مركز شرطة سبها فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، مقتل 20 شخصا خلال شهر أبريل الماضى فى المدينة وجميعهم قتل عن عمد وهم:

1/ وائل محمد أحمد رزق -مصرى - الله ويبلغ من العمر 18 عاما

>2\ عبدالرحمان محمد إبراهيم - ليبى - العمر 25 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.

>3/ فضيل محمد عبدالصمد - ليبى - العمر 21 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.

>4/مهدى محمد الكيلانى - ليبى - العمر 27 عاما، قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.

>5/ معمر الشتيوى إبراهيم الصغير - ليبى - مواليد 1992 قتل يوم 9/4/2016 بمخيم 85 بمنطقة الجديد.

>6/غيت حسن قنصو - ليبى العمر 47 عاما، قتل يوم 11/4/2016 وجد مقتولا فى شقة بعمارات شارع 40 بمنطقة المنشية.

>7/ جاسم على بن محمد، تونسى، قتل يوم 13/4/2016 وجد مقتولا بمكب القمامة بمنطقة الجديد.

>8/ جثة مجهولة الهوية وجدت يوم 14/4/2016 خلف مقبرة الجديد متحللة.

>9/خليل عتمان قنو- ليبى - العمر 6 سنوات قتل بسب انفجار مقذوف مخلفات حرب بمنطقة الطيورى يوم 14/4/2016.

>10/ أبوبكر سابو - الجنسية النيجر - قتل يوم 16/4/2016 بمنطقة القرضة.

>11/ جنين مجهول الهوية - العمر 6 أشهر، وجد مرميا بمكب القمامة بمنطقة الجديد يوم 16/4/2016.

>12/ صدام الطاهر صالح تربو - ليبى - العمر 23 سنة قتل يوم 17/4/2016 بمنطقة سكرة.

>13/ ميمى برم بيتين الجنسية نجيريا، قتلت يوم 17/4/2016 بورش المهدية.

>14/ زيدان عبدالله الهمالى - ليبى - العمر 31 عاما، قتل يوم 18/4/2016 بمنطقة حجارة.

>15/ إبراهيم عبدالله الهمالى - ليبى، العمر 27 عاما قتل يوم 18/4/2016 بمنطقة حجارة.

>16 ابراهيم عبد الواحد بابا - ليبى - العمر 25 عاما قتل يوم 3/4/2016 بالطريق الزراعى الرابط مابين سبها تمنهنت.

>17/عتمان صالح كالو - الجنسيه تشاد - العمر 30 عاما، قتل يوم 22/4/2016 بمنطقة المهدية.

>18/ صالح محمد عبدالله - ليبى- العمر 40 سنة، قتل يوم 23/4/2016 بعمارات شارع 40 بمنطقة المنشية.

>19/مختار إبراهيم موسى - الجنسية النيجر- العمر 25 عاما، قتل يوم 25/4/2016 بطريق سبها مرزق.

>20/ حسن الليغى كونغا - ليبى الغمر - 24 عاما، قتل يوم 29/4/2016 بطريق سبها تمنهنت.

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