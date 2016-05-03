السلام القابضة تتوسع في مصر في مجالي العقارات والطاقة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام القابضة، اليوم الثلاثاء، إن شركته المدرجة في أسواق الكويت، ودبي، تنوي التوسع بالسوق المصري في المرحلة المقبلة.

وأضاف مشاري الماجد في مقابلة مع “مباشر” على هامش عمومية الشركة اليوم أن إجمالي استثمارات الشركات التابعة لمجموعة السلام في السوق المصري تبلغ نحو 80 مليون دينار كويتي 265 مليون دولار.

وأوضح الماجد أن قطاعا العقارات والطاقة هما أكثر القطاعات التي تستهدف الشركة التوسع فيهما خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة في المراحل النهائية من الإدراج بالبورصة المصرية، حيث أنهت جميع الإجراءات التنظيمية وفي انتظار تحديد موعد الإدراج.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام القابضة أن إدراج أسهم الشركة كشهادات إيداع يهدف بالأساس إلى دعم توسعات الشركة في السوق المصري.

ويذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية وافقت للمجموعة، في نهاية مارس الماضي، على طلب إدراج أسهمها في البورصة المصرية، واشترطت ألا يتجاوز إجمالي نسبة الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، والمراد إدراجه في البورصة المصرية 40% من إجمالي رأسمال الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية شهر يوليو الماضي، أنها حصلت على جميع الموافقات الخاصة بإدراج شهادات إيداع لأسهمها في بورصة مصر في البورصة المصرية؛ لتصبح بذلك أول شركة عربية وكويتية تُدرج في السوق المصري.

ويبلغ رأسمال السلام التي تدرج أسهمها في بورصتي الكويت ودبي نحو 27 مليون دينار كويتي، موزعاً على نحو 270 مليون سهم.