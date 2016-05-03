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عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري: هدنة وقف إطلاق النار ولدت ميتة‎

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عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري: هدنة وقف إطلاق النار ولدت ميتة‎ عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري: هدنة وقف إطلاق النار ولدت ميتة‎

محمد قنطار عضو الأمانة العامة لتيار الغد

قال عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري “محمد قنطار” إن إعلان روسيا عن هدنة جديدة اليوم يأتى في إطار المفاوضات على المباديء الإنسانية التى يُفترض بها أن تكون المحرك الأساسي لأية عملية تفاوضية.
> وأضاف قنطار خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنّ ما يَحدث في حلب حاليًا يعد ورقة ضغط على المعارضة السوريه للدخول في المفاوضات دون سقف تحقيق الشروط الإنسانية.
> وأوضح قنطار أن الهدنة الروسية – الأمريكية ميتة منذ بدايتها حيث أن قصف قوات النظام لم يتوقف، لأنّ بعض التقارير تشير إلى سقوط أكثر من 2500 قتيل فيما يفترض به أن يكون هدنة وبالتالي لا مجال للحديث عن وجود هدنة في سوريا.

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أونا

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