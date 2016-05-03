كاتب صحفي: 60% من المؤسسات الصحية في سوريا غير موجودة‎

علق الكاتب الصحفي المقيم في نيويورك “السيد موسى” على دعوة فرنسا وبريطانيا مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل بشأن الأوضاع في حلب السوريه، قائلاً: “رئيس مجلس الأمن الدولي تلقى اليوم شكوى من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مفادها بأنّ الأوضاع في حلب سيئة للغاية”.

> وقال موسى خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنّه: “هناك انهيار للخدمات الصحية بشكل كامل في حلب، بالإضافة إلى أن 60% من المؤسسات الصحية غير موجودة على الأرض في سوريا”.

> وأوضح موسى أنّه: “تم اليوم تقديم طلبات إحاطة عاجلة لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لحماية المدنيين من القصف الجوي المستمر، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة”.