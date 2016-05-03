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المجر تجري استفتاء بشأن حصص اللاجئين بالاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر

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المجر تجري استفتاء بشأن حصص اللاجئين بالاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر المجر تجري استفتاء بشأن حصص اللاجئين بالاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر

أرشيفية

قال مكتب رئيس وزراء المجر يوم الثلاثاء إن المجر ستجري استفتاء في سبتمبر أو أوائل أكتوبر بشأن إن كانت ستقبل أي نظام حصص للاتحاد الأوروبي في المستقبل لإعادة توزيع اللاجئين.

واتخذ رئيس الوزراء فيكتور أوربان موقفا مناهضا للمهاجرين بشكل متزايد منذ أن تصاعدت أزمة الهجرة العام الماضي ويعارض خطة وافقت عليها أغلب حكومات الاتحاد الأوروبي في سبتمبر لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر على دول التكتل.

وإلى جانب سلوفاكيا طعنت المجر أمام محكمة على الخطة التي ستحدد حصصا لكل دولة في الاتحاد لاستضافة نسبة من اللاجئين على مدى عامين.

وسيسأل الاستفتاء المجريين عما إذا كانوا سيقبلون أي نظام حصص دائم بعد ذلك.

وسيطرح على الناخبين السؤال التالي “هل تريد من الاتحاد الأوروبي حتى بدون موافقة البرلمان المجري أن يكون قادرا على فرض إعادة توطين مواطنين غير مجريين في المجر؟”

وبحسب رويترز قال أنتال روجان مدير مكتب أوربان خلال مؤتمر صحفي “هناك أفكار أكثر جنونا تطرح في بروكسل. يبدو أن بروكسل لم تتراجع عن خطة إعادة التوطين الإلزامي.”

وبعد موافقة البرلمان على إجراء الاستفتاء سيحدد الرئيس يانوش أدير موعدا له فيما وصفها روجان بأنها “قضية سيادة وطنية”.

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