«الوزراء» يتابع مشروع قرية الأمل وتسليم الأراضي للمنتفعين بالإسماعيلية

عقد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء،اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع قرية الأمل بالإسماعيلية، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ومحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من استكمال أعمال تسليم الأراضي بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، والاستمرار فى إزالة التعديات الواقعة على عدد من تلك الأراضي، وإنشاء كيان دائم لمجلس إدارة القرية من المنتفعين، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى القرية ويحقق الأهداف المرجوة من إنشائها

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الانتهاء خلال اسبوعين من وضع كراسة الشروط الخاصة بطرح الصوب الزراعية للاستثمار بنظام حق الانتفاع.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ الإسماعيلية عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمشروع قرية الامل، مشيرًا إلى أن القرية قد أصبحت مكتملة الخدمات، حيث تم الأنتهاء من تجهيز المنطقة السكنية بالكامل بالإضافة إلى المدرسة ومركز الشباب ونقطة الشرطة والنادى الثقافى داخل القرية.

ومن جانبه أكد محافظ الإسماعيلية على أنه تم إزالة التعديات الواقعة على 195 فدانًا، كما تم الأنتهاء من إنشاء 75 حوضًا اساسيًا للري، حيث يخدم الحوض الواحد 40 فدانًا ، كما تم تركيب 11 محول كهربائى لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة داخل القرية.

كما قامت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى باستلام 2 صوبة زراعية، وكذا مساحة 5 أفدنة، لزراعتهما واعتبارهما كنموذج استرشادى ينقل الخبرات والتجارب العملية والعلمية لكافة المنتفعين داخل القرية، والمناطق المحيطة بها، وذلك عن طريق استخدام نظم الزراعة الحديثة.

يذكر أن عدد المنتفعين من تلك الأراضي الزراعية بلغ 327حتى الآن، حيث تم تسليم 158 منهم منازل ريفية.