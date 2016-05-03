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ONA تنفرد.. «المسلماني» يرفض الإجابة على أسئلة مفيد فوزي في أولى حلقات «اسمحلي»

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ONA تنفرد.. «المسلماني» يرفض الإجابة على أسئلة مفيد فوزي في أولى حلقات «اسمحلي» ONA تنفرد.. «المسلماني» يرفض الإجابة على أسئلة مفيد فوزي في أولى حلقات «اسمحلي»

الإعلامي أحمد المسلماني – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي مفيد فوزي أولى حلقات برنامجه الجديد “اسمحلي”، والمقرر عرضه على شاشة CBC، خلال شهر رمضان، حيث استضاف فوزي، الإعلامي أحمد المسلماني، في حلقة استغرقت 30 دقيقة.

علمت ONA من مصادرها أن الإعلامي أحمد المسلماني رفض الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بعلاقتة بالعائلة المالكة المصرية وصلته بأسرة الملك الفاروق.

كما تطرق الحوار إلى رأيه عن الرئيس السابق عدلي منصور، ودكتور أحمد زويل، والدكتور الراحل بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة، كما تطرق الحوار إلى الحديث عن والد الإعلامي أحمد السملماني.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة الإعلامي مفيد فوزي، مجموعة من الإعلاميين على أن يتم توجيه أسئلة لهم سريعة وقصيرة لكنها قوية كما سيتم مواجهة الضيف بمجموعة من الفيديوهات لهم، اسم البرنامج مأخوذ من جملة الإعلامي مفيد فوزي الشهيرة “اسمحلي اسألك واحرجك”.

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أونا