معجزة ليستر - كانتي الذي ' يحمل بطاريات داخل سرواله '

إن كان ليستر سيتي لديه ثنائي مرعب يتمثل في رياض محرز وجيمي فاردي يسير به بقوة نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، فهناك لاعب آخر هو بمثابة حجر الأساس في الفريق إنه نجولو كانتي.

"كانتي يركض كثيرا جدا لدرجة إنني اعتقدت في وقت ما إنه يخبئ بطاريات داخل سرواله، هو لا يتوقف عن الركض في المران" هكذا تحدث كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر عن لاعب خط الوسط الفرنسي.

فماذا قدم كانتي جعله أحد أهم لاعبي ليستر سيتي خلال الموسم الجاري؟ لنعود إلى الخلف قليلا.

في موسم 2014-2013 ساهم كانتي بقوة في صعود فريقه السابق كان إلى الدوري الفرنسي قبل أن يساهم معهم في الموسم التالي في احتلال المركز الـ12 وعدم الهبوط مجددا بعدما شارك في 37 مباراة من أصل 38.

في موسمه الأخير مع فريقه الفرنسي كان كانتي هو أفضل مستخلص للكرة في الخمسة دوريات الكبرى في أوروبا ما دفع رانييري لطلب ضمه.

وبالنسبة للمدربين الإيطاليين فإن لاعبو خط الوسط يعدون أحد أهم ركائز الفريق فهو يقوم مع ليستر بدور أشبه بذلك الذي كان يقدمه أندريا بيرلو مع يوفنتوس، وإن كان كانتي يركض أكثر.

لاحظ الأماكن التي تواجد بها كانتي أمام سندرلاند

"في بعض الأحيان أضطر أن أقول له كانتي أبطئ من إيقاعك، لا تركض خلف كل كرة، حسنا؟ وهو يقول لي بكل تأكيد سأفعل ذلك".

"ولكن بعد 10 ثواني أجده يركض مجددا حتى قلت له في مرة سأجدك تقوم بإرسال عرضية وتقوم بالركض لتسديدها برأسية بنفسك" رانييري مرة أخرى متحدثا عن كانتي.

لاحظ الأماكن التي تواجد بها أمام مانشستر سيتي.. كان يهاجم أيضا

كانتي حاليا للموسم الثاني على التوالي هو أفضل مستخلص للكرة في الخمسة دوريات الكبرى، وبالطبع في الإنجليزي بواقع 115 استخلاص لها، وقام باعتراض الكرة 148 مرة خلال الموسم الجاري.

وتبلغ نسبة نجاحه في استخلاص الكرة من الألعاب الهوائية 39%.

وعلى الرغم من دوره الدفاعي الكبير الذي يقوم به مع ليستر فإنه لم يحصل إلا على ثلاثة إنذارات فقط خلال 36 شارك بها من أصل 37 في الدوري الإنجليزي.

هذا عن دوره الدفاعي فكيف يقوم كانتي بدوره الهجومي؟

وتبلغ دقة تمريرات كانتي 81%، وقام بتمرير 833 تمريرة للأمام مقابل 506 للخلف، وتبلغ مسافة تمريراته 17 مترا، كما أن نسبة نجاحه في المرواغات هي 59%.

وقام اللاعب الفرنسي بصناعة أربعة أهداف حتى الآن، كما إنه سجل هدفا واحدا، هذا بالإضافة لقيامه بتمرير 24 كرة حاسمة لزملائه.

كل ما قدمه كانتي خلال موسمه مع ليستر سيتي دفع ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا باستدعائه لقائمة الفريق للمرة الأولى في شهر مارس الماضي للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام هولندا وروسيا.

ونجح كانتي في المشاركة أمام هولندا كبديل، وشارك أساسيا أمام روسيا وسجل هدفا في ثاني مشاركاته الدولية مع الديوك.

شاهد ملخص لأداء كانتي مع ليستر سيتي