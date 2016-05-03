بالفيديو.. أمن القاهرة يقود حملات لإزالة الإشغالات فى رمسيس ووسط البلد

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملاتها الأمنية الموسعة، والتى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.>ونجحت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى رفع العديد من الإشغالات والمعوقات التى من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وضبط عدد من الباعة الجائلين ورفع بضائعهم لتيسير مرور وحركة المواطنين دون مضايقات، وتنفيذ العديد من قرارت الإزالة الإدارية، وتحرير عشرات المحضر المتعلقة بإشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة العديد من عربات المأكولات والفاترينات، ما تسبب فى عودة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق بالقاهرة أن الأجهزة الأمنية تشن حملات أمنية موسعة بصفة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة، وذلك أعقاب رفع الباعة الجائلين من ميدان رمسيس ونقلهم إلى ميدان أحمد حلمى، مشيرا إلى أنه يتم تعيين خدمات أمنية ثابتة بكل شوارع وسط البلد لمنع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى.

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