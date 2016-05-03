معجزة ليستر - مورينيو يهنيء الثعالب: رانييري فاز بلقبي

(إفي) وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم الثلاثاء التهنئة لفريق ليستر سيتي على تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما هنأ مدرب الفريق، الإيطالي كلاوديو رانييري.

وأشار مورينيو في بيان صادر اليوم "أرغب في تهنئة جميع الأشخاص المرتبطين بفريق ليستر سيتي سواء لاعبين أو جهاز فني أو مالكي النادي أو مشجعين" على التتويج بلقب البريميير ليج.

وكان البرتغالي، الذي أقيل من تدريب تشيلسي – الذي منح ليستر اللقب رسميا - في ديسمبر الماضي ولا يتولى تدريب أي فريق حاليا، قد توج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأضاف "لقد خسرت لقبي لصالح رانييري، والآن أشعر بتأثر كبير إزاء هذه اللحظات السحرية في مسيرته" في إشارة إلى رانييري.

يذكر أن مورينيو قد خلف رانييري في تدريب تشيلسي مطلع موسم 2004/2005 وشهد وجود الثنائي في إيطاليا تلاسن شديد بينهما.