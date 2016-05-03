تقرير في #ليلة_الأبطال – 5 أسئلة ننتظر الإجابة عنها في الإياب بين أتليتكو وبايرن

بعد انتهاء مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ بهدف دون رد للروخيبلانكوس، هناك دوما عدة أسئلة تطارد مشجعي الفريقين حول لقاء الإياب يوم الثلاثاء.

هناك أسئلة مثل ماذا لو خسر جوسيب جوارديولا هذا اللقاء أيضا؟ ماذا إن سجل بايرن ميونيخ أولا؟ هل سيدفع سيميوني بجودين مباشرة؟ وغيرها من الأسئلة.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أهم 5 أسئلة عن مباراة أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ.

ماذا إن خسر بايرن ميونيخ مجددا؟

"ظن الجميع أنني مت ولكنني لازلت حيا، تتبقى لي مباراة واحدة وتتبقى لي طلقة واحدة" هكذا تحدث جوارديولا في وقت سابق هذا الأسبوع حول مواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف النهائي.

لكن ماذا لو خسر بايرن ميونيخ هذه المواجهة وأقصاه أتليتكو من الدور نصف النهائي؟ جوارديولا سيكون قد خسر نصف النهائي الثالث له على التوالي مع بايرن ميونيخ من 3 فرق إسبانية.

وكذلك خسر جوارديولا في مسيرته 4 مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خارج أرضه اثنين مع برشلونة واثنين مع بايرن ميونيخ وفي كل مرة كان الفريق الذي يتخطى جوارديولا ويصل للنهائي يتوج بطلا فماذا إن خسر بايرن ووصل أتليتكو للنهائي؟

ماذا إن سجل بايرن ميونيخ أولا؟

هذا الموسم سجل بايرن ميونيخ في أليانز أرينا بالدوري الألماني 48 هدفا، وفي دوري أبطال أوروبا سجل 19 هدفا على ملعبه وسكن مرماه 3 أهداف.

بايرن ميونيخ يواجه أقوى خط دفاع في دوري أبطال أوروبا إذ أن أتليتكو مدريد سكن مرماه هذا الموسم بالبطولة 5 أهداف، وخارج ملعبه سكن مرماه 3 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات من أصل 11 مواجهة فهل أتليتكو قادر على الوقوف أمام قطار بايرن ميونيخ؟

ماذا إن سجل بايرن ميونيخ أولا هل يرتبك أتليتكو مدريد؟ لم يتقدم أي فريق على أتليتكو هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا في جميع المباريات كان الروخيبلانكوس هو من يسجل أولا.

هل يلعب جودين مباشرة فور عودته من الإصابة؟

استعاد أتليتكو مدريد قائد خط دفاعه دييجو جودين قبل مواجهة بايرن ميونيخ، لم يغب هذا الموسم عن الفريق سوى ضد بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب.

"نمت مرتاح البال حينما عرفت أن لدي كلا من دييجو جودين وستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز ولوكاس هيرنانديز متاحين للاختيار بينهم ضد بايرن" فهل يدفع سيميوني بدييجو جودين مباشرة ضد بايرن ميونيخ رغم أنه لم يشارك في أية مباراة حتى مباراة رايو فاليكانو بداية هذا الأسبوع بالدوري الإسباني والتي فاز بها أتليتكو بهدف دون رد.

ماذا لو كرر ساؤول ما فعله بخط دفاع بايرن ميونيخ؟

"لا أعرفه شخصيا لكنني أحترم قدراته، لكن من الأفضل له عدم مقارنته بميسي" جوارديولا متحدثا عن ساؤول بعد هدفه.

كان ساؤول قد راوغ ثلاثة لاعبين من بايرن قبل أن يدك شباك العملاق البافاري بهدف رائع مانحا فريقه الفوز، ماذا لو كررها ساؤول؟ نيجويز يفوز بـ43% من مجموع مراوغاته في حين أن بايرن ميونيخ ينجح بنسبة 36% في افتكاك الكرة من الخصم فهل يكررها ساؤول؟

ماذا لو واجه بايرن نظيره مانشستر سيتي في النهائي؟

في كرة القدم كل الاحتمالات واردة، ماذا لو تأهل بايرن ميونيخ وفي المقابل تأهل مانشستر سيتي، جوارديولا سيترك بايرن ويتولى قيادة سيتي بدء من الموسم المقبل، فماذا لو توج بايرن على حساب سيتي كيف ستكون أيام بيب مع الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل؟