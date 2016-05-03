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واشنطن بوست: قوات أمريكية تقترب من الجبهة الأمامية لمحاربة داعش بالعراق

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واشنطن بوست: قوات أمريكية تقترب من الجبهة الأمامية لمحاربة داعش بالعراق واشنطن بوست: قوات أمريكية تقترب من الجبهة الأمامية لمحاربة داعش بالعراق

> أفادت صحيفة (واشنطن بوست) بأن القوات الأمريكية تقترب من الجبهة الأمامية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق.

وذكرت الصحيفة الأمريكية -فى سياق تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء- أن فوهات المدفعية الأمريكية تمتد إلى ما وراء سلسلة من تلال صخرية تتخلل الأراضى الزراعية المحيطة بها، تحت أغطية للتمويه، مستهدفين المواقع التى تخضع لسيطرة داعش.

وأشارت إلى أنه على بعد أقل من 10 أميال من الخطوط الأمامية للمعركة مع داعش فى الاندفاع صوب مدينة الموصل شمال العراق، تتمركز القاعدة الأمريكية المعروفة باسم (فاير بيز بيل) التى يعمل بها حوالى 200 من مشاة البحرية الأمريكية.

وفى السياق ذاته، نقلت عن احد كبار الضباط بكتيبة الكوماندوز فى الجيش العراقى قوله: "إن تواجد (القوات الأمريكية) رفع الروح المعنوية لمقاتلينا. وإذا رصد أى تحرك للعدو، يقومون بقصفه على الفور".

وأضافت (واشنطن بوست) أن القوات الأمريكية تتحرك خارج حدود القواعد الأكثر ثباتا لتقديم دعم على نحو أقرب إلى الجيش العراقى فى الوقت الذى يستعد فيه الأخير لشن هجوم على مدينة الموصل شمال البلاد لاستعادتها من التنظيم الإرهابي- مما يعرضهم إلى خطر أكبر.

ويأتى هذا التحول أيضا فى وقت من الاضطراب السياسى الذى تشهده بغداد ويهدد شرعية رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، الشريك الأساسى للولايات المتحدة فى حربها ضد داعش فى العراق. وأعرب قادة عسكريون عراقيون عن قلقهم إزاء أن تسفر هذه الأزمة عن عرقلة إحراز تقدم على ارض المعركة وتعقيد العملية أكثر من ذلك.
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