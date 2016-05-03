بالصور.. النيابة تفتح تحقيقا موسعا حول "حريق ميناء شرق بورسعيد"

أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن نيابة الميناء والنيابة الكلية بمحكمة بورسعيد الجزئية تجريان تحقيقات موسعة حول نشوب حريق برصيف 7 نتيجة اصطدام سفينة الحاويات الصينية بـ"ونش" عملاق أثناء مغادرتها ميناء شرق بورسعيد متجهة إلى ميناء نابولى بإيطاليا، ما أدى إلى سقوطه على إحدى الأوناش الصغيرة وانفجار تنك الوقود واندلاع النيران فى 36 حاوية 20 قدما.

وأكد المصدر أن الخسائر المبدئية تتمثل فى احتراق الونشين أحدهما العملاق وتقدر تكلفته 50 مليون جنيه، أما تكلفة الونش الصغير 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى احتراق 36 حاوية 20 قدما من بينهم 7 حاويات بداخلهم 70 مليون طن زيت طعام قادمة من تركيا.

فيما أكد المصدر أن هناك لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء والفنيين للوقوف على ملابسات الحادث الذى كاد أن يدمر شركة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد التى تفتقر إلى وحدة إطفاء للتدخل السريع قبل وقوع كارثة مدمرة.

- انفجار "تانك" بنزين وحريق "ونشين" خسائر حادث ميناء شرق بورسعيد