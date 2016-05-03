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خبر في الجول – الزمالك يهدف ضم ظهير إنبي لتعويض احتراف جابر

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خبر في الجول – الزمالك يهدف ضم ظهير إنبي لتعويض احتراف جابر خبر في الجول – الزمالك يهدف ضم ظهير إنبي لتعويض احتراف جابر

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن لتعويض رحيل عمر جابر المحتمل إلى بازل السويسري.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات مع أحمد صبحي الظهير الأيمن لإنبي بشكل جاد.

وطلب بازل شراء عمر جابر من الزمالك في الموسم المقبل بعد مفاوضات استمرت عامين.

وقام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالحديث مع اللاعب لمعرفة طلباته المادية واستطلاع رأيه حول انضمامه الموسم المقبل.

ورحب صبحي بالانضمام للزمالك وطالب بمخاطبة إنبي رسميا لحسم الصفقة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" من إنبي بعد انتهاء الأزمة بين الناديين في تسوية مستحقات النادي البترولي في صفقة إسلام عوض.

ولعب صبحي -25 عاما- ست مباريات فقط مع إنبي من إجمالي 25 مباراة هذا الموسم.

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