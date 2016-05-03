بالصور: هيلين ميرين تكرّم الراحل Prince على طريقتها

استغلّت النجمة العالمية هيلين ميرين Helen Mirren حضورها عشاء البيت الأبيض لتكريم النجم الراحل Prince بطريقة مميّزة.

وأطلّت النجمة بفستان طويل باللون البنفسجي، وقامت برسم وشم "تاتو" غير دائم على صدرها تقديراَ وحباً للنجم الذي رحل عن عمر ناهز الـ55 عاماً.

وأكدت النجمة لوسائل الإعلام أنها هي من رسمت الوشم بنفسها، تخليداً لذكرى Prince، الذي كان قد اختار هذا الشعار الذي رسمته رمزاً له منذ عام 1993 وحتى عام 2000.

وقالت النجمة البالغة من العمر 70 عاماً إنّ النجم الراحل كان فناناً موهوباَ للغاية، وإنها كانت تعشق صوته وفنه.

يُذكر أنّ Prince، الذي عثر عليه ميتاً داخل الستوديو الخاص به منذ 10 أيام، كان أصدر 39 ألبوماً موسيقياً طوال حياته الفنية، وأدرج اسمه في "الصالة الفخرية للروك آند رول" الأمريكية.

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