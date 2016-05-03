كايت بلانشيت سفيرة للنوايا الحسنة

عيّنت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الممثلة الحائزة على جائزتي أوسكار كايت بلانشيت Cate Blanchett سفيرة عالمية للنوايا الحسنة.

وجاء هذا التعيين بعد عودتها من زيارة اللاجئين السوريين في الأردن، حيث كانت قد أشرفت على الخدمات الإنسانية المقدمة لهم، واستمعت مباشرة إلى قصص رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر، بالإضافة إلى التحدّيات اليومية التي يواجهونها.

وعن الدور الذي منحته الأمم المتحدة لها، قالت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً: "أنا فخورة للغاية أنني أصبحت سفيرة للأمم المتحدة، لأنه الوقت المناسب للوقوف إلى جانب اللاجئين والتضامن معهم، فنحن نعيش أزمة غير مسبوقة، ويجب علينا تقاسم المسؤوليات في جميع أنحاء العالم".

وتابعت: "العالم يقف على مفترق طرق، إما طريق الرأفة وإما طريق التعصب. وأنا كأمّ أريد لأبنائي أن يسلكوا طريق الرأفة، لأنّ الحلّ في هذه الطريق".

ومن جانبها، لفتت المفوضية إلى أن بلانشيت كانت تعمل بشكل وثيق لأكثر من عام معهم لرفع مستوى الوعي حول النازحين قسراً، ودعمت العديد من حملات المفوضية في ما يخصّ أزمة اللاجئين.

يُذكر أنّ كايت بلانشيت زارت في عام 2015 لبنان للقاء اللاجئين السوريين والاستماع إلى تجاربهم.

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