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بالفيديو: هكذا اعتذرت ريهام سعيد بعد عودة برنامجها "صبايا الخير"

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الثلاثاء 03-05-2016 16:33

بعد ستة أشهر من الغياب، عادت الإعلامية ريهام سعيد مجدداً إلى تقديم برنامجها "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار "، بعد توقفه بسبب الضغط الإعلامي الذي تعرضت له المحطة بسبب واقعة فتاة المول.
بدأت ريهام حلقتها الجديدة التي عرضت مساء أمس بالاعتذار من جمهورها، مشيرة إلى أنّ الله يعلم ويشهد أنها لم تقصد التشهير بأحد بل كان الهدف فقط هو كشف الحقائق.
وأضافت ريهام "من كان يرى أنه كان يجب معاقبتي فأنا بالفعل عوقبت، وشتمت، وجلست في منزلي 6 شهور وحكم علي بالسجن عام ونصف العام".
وأكملت قائلة "هناك أطفال كثيرون كانوا مرضى وبعضهم توفي، لتوقف التبرعات بعد وقف البرنامج، وآنا أعتذر لهم ولأهلهم هذا بالإضافة إلى حدوث تأخير كبير في إجراء بعض العمليات".
وكانت ريهام سعيد قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورة لها وهي تطلق زغرودة بمناسبة عودة البرنامج.

هكذا اعتذرت ريهام سعيد من المشاهدين

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سيدتي

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