سعد الصغير أمام القضاء بسبب هذا التسجيل الصوتي

تقدّم متعهّد الحفلات أسامة صقر ببلاغ إلى قسم شرطة النزهة مساء أمس الأثنين، يتّهم فيه المغني الشعبي سعد الصغير بسبّه وقذفه، بعد أن اتّهمه بأنّه يساند الراقصة شمس في معركتها ضده.

وقد وصل إلى "سيدتي نت" تسجيل صوتي لسعد الصغير وهو يقوم بسب أسامة صقر بألفاظ خارجة، ما يمنعنا من نشره.

وقد علمت "سيدتي نت" أنّ البلاغ تضمّن اتهام لسعد الصغير بأنه مسنود من شخصيّة كبيرة في مصر، وتمّ ذكر اسم الشخصيّة في المحضر الرسمي.

وكانت شمس قد نشرت فيديو على حسابها الشخصي على "فيس بوك"، قالت فيه إنّ سعد الصغير الذي تزوجته منذ سبع سنوات، خطفها وقام بتصويرها عارية وأرغمها على الإجهاض حيث كانت حاملاً بفتاة في شهرها السادس، وأجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة. واتهمته باتهامات أخرى خطيرة وقالت في نهاية الفيديو أنه في حال أصابها مكروه سيكون سعد هو المسؤول.