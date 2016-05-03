نوال الكويتية تختتم الملتقى الإعلامي بـ " ليلة د.سعاد الصباح "

الكويت - سيدتي نت

اختتمت أمس فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ13 والذي أقيم على مدار يومين في فندق "ريجنسي" في الكويت وكانت آخر فعاليات الملتقى فعالية بعنوان " ليلة د.سعاد الصباح " حيث تم تكريم الشاعرة الكويتية بمشاركة المطربة نوال والإعلاميين نيشان وعلا فارس.

وشكرت الشيخة سعاد الصباح الملتقى والمنظمين وتحدثت في كلمة مطولة بينت من خلالها أن المرأة تكتب كي تعيد العدالة إلى نصابها وتعيد توزيع الأراضي الثقافية التي وضع الرجل يده عليها وتطبق قوانين الإصلاح الزراعي على الثقافة والفكر وأن تكون حارسة على أفكارها ولتطرح قضيتها دون وسطاء ودون وكلاء مبينة ان المرأة المعاقة تجعل الوطن معاقا وألقت بعد ذلك قصيدة شعرية وسط تفاعل كبير من الحضور الذي غصت به جنبات القاعة. بعد ذلك تحدثت علا فارس عن الشاعرة سعاد الصباح وقامت بألقاء قصائد للشاعرة بصوتها منها " لا تنتقد خجلي الشديد "

وقام بعد ذلك نيشان بدعوة المطربة الكويتية نوال التي قدمت وصلة غنائية حيث انطلقت أولاً بغناء " دروبي ملت الأهات " وهي من كلمات الدكتورة الشاعرة سعاد الصباح وألحان أنور عبدالله ثم أغنية " سنين وأيام " وهي من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وألحان سليمان الملا واختتمت الوصلة بأغنية " أعرف رجلاً " وهي أيضا للشاعرة المحتفى بها ومن ألحان مشعل العروج.

لقطات :

- أصر نيشان على التقاط "سيلفي" مع الشيخة د. سعاد الصباح وسط تصفيق من الحضور.

- علا الفارس أشارت إلى أن أول كتاب قرأته كان للشيخة سعاد بعنوان " فتافيت امرأه ".

- أمين عام الملتقى أشار إلى أن نوال وافقت على المشاركة دون شروط بمجرد معرفتها بتكريم د.سعاد الصباح.

- كان هناك مشكلة في الصوت تم معالجتها فوراً أثناء وصلة المطربة نوال.

- ألقت د.سعاد الصباح قصيدة " لا تسألني " بينما ألقت علا الفارس بصوتها قصيدة " لا تنتقد خجلي الشديد "

- بين الحضور تواجدت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري والإعلامية العمانية عايدة الزدجالي والشاعرالمصري سيد حجاب.

- كان التنظيم " مرتبكاً " خاصة في الدخول والخروج وأغلبهم كانوا يخوضون تجربة التنظيم للمرة الأولى.

- توافد الحضور منذ الساعة الخامسة مساءً أي قبل انطلاق الحفل بـ " أربع " ساعات.

- قالت نوال : "لم أجهز كلمة لأقولها لكن الدكتورة الشيخة سعاد الصباح تستحق كل تقدير وتكريم ومحبة".

- لم تدم حفلة نوال أكثر من 25 دقيقة فقط رغم أن الجمهور كان " متأهباً " لحفلة تستمر لساعة أو أكثر.

- تم إبعاد المصورين للخلف أثناء حفل التكريم مما تسبب بأنزعاجهم وخروج البعض.

- قام أحد معجبي نوال بالصراخ : نوال أنت فنانة العرب " .. فردت نوال بابتسامة !