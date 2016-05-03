ملكة جمال أمريكا تتزوّج من عربي

تداولت صحف عربية خبر ارتباط ملكة جمال أمريكا لعام 2010 ريما فقيه Rima Fakih بالمنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي، الذي تربطه علاقات صداقة قويّة بنجوم هوليوود، باعتباره مدير أعمال The Weeknd.

وقد أحدث هذا الخبر ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد الكثير من محبّيها هذه الخطوة، على اعتبار أنّ الدين أهمّ من الحبّ، ومن غير اللائق أن تتخلّى عن الإسلام من أجل الزواج.

يُذكر أن ريما فقيه تتحضر لحفل زفافها المتوقّع أن تحتفل فيه في 15 أيار/مايو الجاري في لبنان، وتحديداً في بكركي، وسط حضور إعلامي وفنّي بارز، وسيحيي الحفل صديق العريس النجم العالمي The Weeknd، بالإضافة إلى مساري Massari.

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