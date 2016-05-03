جيجي حديد وزين مالك يخطفان الأنظار في حفل "Met Gala"

أطلت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid بصحبة حبيبها النجم الشهير زين مالك Zayn Malik على السجادة الحمراء في حفل "Met Gala" الذي أقيم في مدينة نيويورك مساء أمس الإثنين.

واستطاع الثنائي جذب عدسات الكاميرات اليهما، بعد أن ظهر الحب والرومنسية على تصرفاتهما سوياً.

كما كان لإطلالتهما دور مميز حيث أن جيجي البالغة من العمر 21 عاماً ارتدت فستاناً طويلاً بدون أكمام باللون الرمادي الداكن، بينما ارتدى النجم زين البالغ من العمر 23 عاماَ حلة سوداء أنيقة وقميصاَ باللون الأبيض ووضع على يده ذراعا من الحديد ليظهر بشكل مختلف وغريب.

يذكر أن العديد من النجوم حضروا حفل "Met Gala" مثل كيم كارداشيان Kim Kardashian وكيندال جينر Kendall Jenner وكايلي جينر Kylie Jenner وتايلور سوفت Taylor Swift وبيونسيه Beyonce وريتا اورا Rita Ora وايما ستون Emma Stone وكريستين ستيوارت Kristen Stewart وغيرهم.

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