بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يتفقدان معرض المسروقات والمضبوطات

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، معرض المسروقات من الأجهزة والسيارات التى استعادتها الأجهزة الامنية بمحافظة مطروح، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور النائب البرلمانى سليمان فضل العميرى وعدد من القيادات بالمحافظة.

تضمنت المضبوطات 112 قطعة من أجهزة وشاشات عرض وأسطوانات غاز ومواتير مياه وعدد من الأجهزة الكهربائية، التى تم الإبلاغ بسرقتها من 21 شقة، قدرت قيمتها بمبلغ 380 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 سيارات مسروقة تم ضبطها.

وقدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الشكر للواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، على الجهود الأمنية المبذولة وبالمنظومة الأمنية ودور رجال الأمن فى تعاملهم الجاد مع كل شكاوى وبلاغات المواطنين، وهو ما انعكس على تحقيق الأمن والطمأنينة لدى أهالى المحافظة وزائريها.

وأكد المحافظ أنه لا توجد تنمية بدون أمن واستقرار، وقرر صرف مكافأة لرجال المباحث نظرًا لجهودهم فى ضبط المسروقات.

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